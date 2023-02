Raffaello Tonon è gay? Dopo la sua ex fidanzata Rossana, sbuca un uomo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Raffaello Tonon sembra aver incontrato finalmente l’amore, e sembra averlo incontrato con un uomo. L’opinionista ed ex gieffino, conosciuto come platonica e amicale “anima gemella” di Luca Onestini, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme ad un ragazzo, e con una dedica che toglie qualsiasi dubbio sui rapporti tra i due. “Sai, sapevo che saresti arrivato. Non avevo previsto che mi avresti capito”. Con queste parole e una foto pubblicata nelle stories, Raffaello Tonon sembra essere pronto a ufficializzare un sentimento molto forte Della vita privata di Raffaello Tonon si sa veramente molto poco. Si sa che ha alcune amicizie a cui tiene moltissimo: una di queste è quella con Luca Onestini, conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello e con il quale ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)sembra aver incontrato finalmente l’amore, e sembra averlo incontrato con un. L’opinionista ed ex gieffino, conosciuto come platonica e amicale “anima gemella” di Luca Onestini, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae insieme ad un ragazzo, e con una dedica che toglie qualsiasi dubbio sui rapporti tra i due. “Sai, sapevo che saresti arrivato. Non avevo previsto che mi avresti capito”. Con queste parole e una foto pubblicata nelle stories,sembra essere pronto a ufficializzare un sentimento molto forte Della vita privata disi sa veramente molto poco. Si sa che ha alcune amicizie a cui tiene moltissimo: una di queste è quella con Luca Onestini, conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello e con il quale ha ...

