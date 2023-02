Raffaello Tonon, chi è il suo presunto fidanzato? Ecco la FOTO (Di lunedì 20 febbraio 2023) Raffaello Tonon ha un presunto ex fidanzato? Sembra proprio di sì, anche se la conferma non è mai arrivata. Ma di chi stiamo parlando? Leggi anche: Raffaello Tonon, il dramma della malattia e l’operazione che gli ha cambiato la vita: i fatti Qualche tempo fa, fra le stories dell’ex opinionista di Maurizio Costanzo, è comparsa... Leggi su donnapop (Di lunedì 20 febbraio 2023)ha unex? Sembra proprio di sì, anche se la conferma non è mai arrivata. Ma di chi stiamo parlando? Leggi anche:, il dramma della malattia e l’operazione che gli ha cambiato la vita: i fatti Qualche tempo fa, fra le stories dell’ex opinionista di Maurizio Costanzo, è comparsa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Aspettative per questa sera? Con la reunion degli Oneston… ALTISSIME ?? Raffaello Tonon torna nella Casa di #GFVIP p… - BosaniElena : RT @GrandeFratello: Aspettative per questa sera? Con la reunion degli Oneston… ALTISSIME ?? Raffaello Tonon torna nella Casa di #GFVIP per u… - GiachinoTiziana : RT @GrandeFratello: Aspettative per questa sera? Con la reunion degli Oneston… ALTISSIME ?? Raffaello Tonon torna nella Casa di #GFVIP per u… - CorriereCitta : GF VIP, stasera torna Raffaello Tonon? Ultime news e anticipazioni puntata - Jennifer27_M : RT @GrandeFratello: Aspettative per questa sera? Con la reunion degli Oneston… ALTISSIME ?? Raffaello Tonon torna nella Casa di #GFVIP per u… -