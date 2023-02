“Qui guadagno 4mila euro al mese più benefit”: insegnante di italiano precaria si trasferisce ad Abu Dhabi (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Qui il lavoro di insegnante viene pagato nel modo giusto”: Annalisa Marangoni, 42 anni, si è trasferita ad Abu Dhabi dopo aver lavorato nella scuola italiana, e non si è pentita della sua decisione. Interprete e traduttrice, parla tre lingue, abitava a Costabissara in provincia di Vicenza: ora insegna italiano ai bambini, in inglese, in una scuola internazionale. “guadagno il doppio qui rispetto alla scuola italiana. Sono 4mila euro al mese più benefit: appartamento, assicurazione sanitaria e visto lavorativo”, spiega in un’intervista a Repubblica. Il suo monolocale costa 1200 euro al mese, la benzina costa meno della metà delle cifre che si leggono in Italia. “È molto difficile entrare. Ci sono limitazioni, chiedono ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Qui il lavoro diviene pagato nel modo giusto”: Annalisa Marangoni, 42 anni, si è trasferita ad Abudopo aver lavorato nella scuola italiana, e non si è pentita della sua decisione. Interprete e traduttrice, parla tre lingue, abitava a Costabissara in provincia di Vicenza: ora insegnaai bambini, in inglese, in una scuola internazionale. “il doppio qui rispetto alla scuola italiana. Sonoalpiù: appartamento, assicurazione sanitaria e visto lavorativo”, spiega in un’intervista a Repubblica. Il suo monolocale costa 1200al, la benzina costa meno della metà delle cifre che si leggono in Italia. “È molto difficile entrare. Ci sono limitazioni, chiedono ...

