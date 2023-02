Quelli che tra buttarla in caciara e buttarsi in politica è uguale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Figlio d'arte e di papà, ex giovane comunista, poi in Ferrari. Oggi è uno Zelig che cambia idee e "parti". Ma fedele a se stesso

...comunque anche quando sono disponibili sono più cari ditradizionali. Non è una novità, infatti,generalmente, i 'formati famiglia' hanno un costo inferiore rispetto alle porzioni ...' Diconoil denaro non faccia la felicità , ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttostosudi un vagone del Metrò' , diceva Marilyn Monroe. ...

Quelli che su TikTok consigliano cosa NON comprare Il Post

Elettrodomestici, quelli che consumano di più e cosa fare per risparmiare WIRED Italia

Quelli che scalpitano: Castrovilli, Sottil, Brekalo e anche Sirigu. Oggi possibili minuti per alcuni, con vista su giovedì Fiorentina.it

Mourinho: "Abbiamo vinto con uno spirito di gruppo e di sacrificio ... AS Roma

«SuperEnalotto: per uno solo che è fortunato, sono tanti quelli che ... Gazzetta di Reggio

Cinque coppe dei campioni non si vincono certo per caso. Alessandro (detto Billy) Costacurta è iscritto all'esclusivissimo club di quelli che sono riusciti in questa impresa. Per ...Sotto le stelle dell'opera trionfa il Conte della canzone d'autore. Restano fuori dalla Scala le polemiche del paese per vecchi che avrebbe negato il teatro a un classico del ...