Quella volta che Matsumoto ci disse: “Mi ispiro all’etica samurai” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Leiji Matsumoto è venuto a mancare oggi, all’età di 85 anni. Vi riproponiamo la nostra intervista, realizzata cinque anni fa e pubblicata sul mensile del Primato Nazionale del dicembre 2018, all’ultimo grande aedo IPN Quest’anno il Lucca Comics and Games 2018 ha avuto un ospite d’eccezione: Leiji Matsumoto, il creatore di Capitan Harlock, oltre che di Corazzata Spaziale Yamato e Galaxy Express 999. Uno dei creatori di manga e anime più amati di sempre che ha ispirato diverse generazioni e i cui personaggi sono tuttora icone amatissime in tutto il mondo. La sua presenza era ovviamente blindatissima, forse troppo: un incontro con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, un press café esclusivo con pochi accrediti disponibili – unico momento in cui è stato possibile fare alcune domande al sensei – e nessuna possibilità per i fan di avere autografi o ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Leijiè venuto a mancare oggi, all’età di 85 anni. Vi riproponiamo la nostra intervista, realizzata cinque anni fa e pubblicata sul mensile del Primato Nazionale del dicembre 2018, all’ultimo grande aedo IPN Quest’anno il Lucca Comics and Games 2018 ha avuto un ospite d’eccezione: Leiji, il creatore di Capitan Harlock, oltre che di Corazzata Spaziale Yamato e Galaxy Express 999. Uno dei creatori di manga e anime più amati di sempre che ha ispirato diverse generazioni e i cui personaggi sono tuttora icone amatissime in tutto il mondo. La sua presenza era ovviamente blindatissima, forse troppo: un incontro con il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, un press café esclusivo con pochi accrediti disponibili – unico momento in cui è stato possibile fare alcune domande al sensei – e nessuna possibilità per i fan di avere autografi o ...

