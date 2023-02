Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Netflix presenta lo spin-off prequel con un imperdibile evento virtuale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il nostro appuntamento di San Valentino? Un Q&A con il cast di Queen Charlotte: A Bridgerton Story e un'anteprima di ciò che ci aspetta su Netflix a partire dal 4 maggio. Il giorno di San Valentino Netflix si è tinto di Bridgerton grazie all'evento virtuale dedicato a Queen Charlotte: A Bridgerton Story, lo spin-off prequel della serie di successo firmata Shonda Rhimes che darà vita sullo schermo al passato di amati personaggi come la regina Charlotte, Lady Danbury e Lady Violet. Ma cosa è accaduto esattamente in quel di Londra? Qualche giorno fa, in concomitanza con le celebrazioni per la festa degli innamorati, ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il nostro appuntamento di San Valentino? Un Q&A con il cast di: Ae un'anteprima di ciò che ci aspetta sua partire dal 4 maggio. Il giorno di San Valentinosi è tinto digrazie all'dedicato a: A, lo-offdella serie di successo firmata Shonda Rhimes che darà vita sullo schermo al passato di amati personaggi come la regina, Lady Danbury e Lady Violet. Ma cosa è accaduto esattamente in quel di Londra? Qualche giorno fa, in concomitanza con le celebrazioni per la festa degli innamorati, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngyKenobi : In che senso Queen Charlotte 22€ voi siete dei ladri - Cristin44146170 : Immagini di repertorio Didascalia trovata 'The Queen meets the residents of Elizabeth' A chi somiglia? Guardate… - _mvoony : sono così pronta alla serie su queen charlotte che ho fatto un rewatch di bridgerton - chanslixie : perchè nessuno mi ha detto che hanno annunciato lo spin off di bridgerton con queen charlotte - mementojeon : ma la serie su queen charlotte esce il 4 maggio che palle devo aspettare così tanto -