(Di lunedì 20 febbraio 2023) : l’intervista a Giuseppe Conte, il caso Cospito e molto altro Il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, domani sera ospite a ““, il talkshow dedicato all’attualità politica ed economica condotto ogni lunedì in prima serata da Nicola Porro su Retequattro, a partire dalle 21.30. Al centroil caso degli anarchici e le manifestazioni a sostegno di Alfredo Cospito nelle piazze italiane. Insieme al direttore di Libero, Alessandro Sallusti, si parlerà del decreto del governo Meloni sul Superbonus edilizio. Con reportage, cifre e approfondimenti, ci si occuperà anche dello stop deciso dall’Unione europea alle auto diesel e benzina dal 2035. Una scelta green che rischia di mettere in crisi l’intero comparto dell’automotive. Leggi anche: Zelensky su Berlusconi: “Gli piace la Vodka? se ...

Secondo il comitato Bonaccini, la differenza a suo favore sarà di 18,5 punti, riferisce: ... piazzatisi rispettivamente terzo enel voto dei circoli. Il Nazareno comunicherà in ...Martinezvince il ballottaggio a tre con Igor e Ranieri per affiancare Milenkovic al centro della difesa, mentre Mandragora viene preferito a Duncan per comporre la mediana insieme ad Amrabat ...

Lo squadrismo digitale Basilicata24

Quarta Repubblica, le anticipazioni della puntata di oggi 20 febbraio 361 Magazine

Quarta Repubblica, ospiti di stasera 6 febbraio 2023 da Nicola Porro Canale Dieci

Quarta Repubblica, anticipazioni: dieta del futuro Grilli e carne sintetica Affaritaliani.it

Quarta Repubblica, anticipazioni di stasera: focus sulle intercettazioni Affaritaliani.it

Le italiane del biathlon fanno la storia ai Mondiali di Oberhof conquistando, per la prima volta, il titolo iridato nella staffetta femminile. Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchenataller e..La squadra di Italiano soffre il gioco spigliato degli azzurri e solo nella ripresa riesce a raddrizzare la situazione ...