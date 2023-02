Quanto vive un riccio? Il più vecchio d'Europa ha 16 anni - Magazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il dato arriva da un progetto di "citizen science" condotto in Danimarca con l'aiuto di oltre 400 ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il dato arriva da un progetto di "citizen science" condotto in Danimarca con l'aiuto di oltre 400 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... casini_alberto : Accontentatevi di sapere che siamo tutti egoisti cattivi malvagi e smettetela di demonizzarmi perché non siete di c… - sonoponzio : @maldestrina @tigulliogulf @Fedez Ed eccola la bimbetta che vive a spese del papi che misura il valore di una perso… - paskalpetit1 : Ti avrei scritto in un'altro modo ti dico cosa penso di te! In quanto prima di Sanremo non l'ho mai pensato, al con… - Giulia110565 : RT @Giosi__: Micol ' lui se la vive male per il fatto di non stare con noi' Tavassi ' perché se la vive male? Perché dall'altra parte c'è… - Giosi__ : Micol ' lui se la vive male per il fatto di non stare con noi' Tavassi ' perché se la vive male? Perché dall'altra… -