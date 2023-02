Quanto costa la guerra in Ucraina | in un anno l’Ue ha donato 30 miliardi | dall’Italia 300 milioni

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Aiuti militari, umanitari e armi. Dall’inizio dellain, poco meno di unfa, l’Unione Europea ha speso 30di euro per supportare il Paese invaso, e ne ha già stanziati altri 18 per il 2023. A questi, si deve sommare la spesa dei singoli Stati. Nel complesso, tutti i Paesi deltranne l’Ungheria haiutato l’anche militarmente. A novembre, il nostro Paese aveva fornito a Kiev 310di euro. Una cifra relativamente bassa se confrontata con quella della Francia (800) e della Germania (1,15). Sotto all’Italia ci sono Spagna (200) e Portogallo (250), riporta il Corriere della Sera. In termini relativi, è ...

