Quando torna a giocare Jannik Sinner? Il prossimo torneo dopo Rotterdam | tabellone e avversari

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 febbraio 2023)essere stato sconfitto oggi in finale neldi, tornerà in campo già nella prossima settimana a Marsiglia, nell’ultimoprogrammato dall’azzurro prima del trasferimento negli Stati Uniti. Il numero 1 d’Italia sarà la testa di serie numero 2 e per questo ha ricevuto un bye al primo turno. Al secondo potrebbe trovare il russo Roman Safiullin o il francese Arthur Fils. Ai quarti di finale potrebbe esserci lo svizzero Stan Wawrinka o il francese Richard Gasquet, mentre in semifinale l’azzurro potrebbe incrociare lo statunitense Maxime Cressy o l’australiano Alex de Minaur. In finale il favorito per sfidare l’azzurro sarebbe il numero 1 del seeding, il polacco Hubert Hurkacz, il quale però probabilmente dovrà superare prima il belga David Goffin ...