Quando inizia l’Isola dei Famosi 2023? Data e chi sono i concorrenti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mancano poco meno di due mesi al ritorno deldei, il reality show che permetterà ai naufraghi scelti per l’edizione di mettersi in gioco in Honduras. Partirà dopo il Grande Fratello VIP la cui finale è in programma per il 3 aprile. Tv Blog rivela alcuni dettagli riguardo la nuova edizione del programma che, stando a quanto si legge, sarà ancora condotto da Ilary Blasi. Pamela Camassa sarebbe la prima concorrente ufficiale.dei? Si legge su Tv Blog che lad’inizio deldeisarebbe prevista per il 17 aprile, e non il lunedì successivo alla finale del Grande Fratello VIP, 10 aprile, essendo il lunedì dell’Angelo, ...