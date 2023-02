Quali sono le implicazioni del pagamento della spunta blu per i media (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un tempo, la “spunta blu” all’interno dei social (compresi quelli di proprietà di Meta) era una sorta di certificazione di Qualità. Era l’epoca in cui le piattaforme volevano dare credito a fonti di informazione accreditate, nel tentativo di evitare la diffusione di fake news. Con il passare degli anni, però, quel principio di base è stato cancellato dal corso degli eventi: il badge veniva rilasciato (su richiesta del singolo individuo proprietario di un account o pagina, ma anche di un’azienda) facendo leva su parametri come il numero di follower e di contenuti pubblicati. Oggi, dopo il test graduale annunciato da Mark Zuckerberg in Australia e Nuova Zelanda, c’è il rischio che qualcosa cambi anche per i media che si occupano di informazione e giornalismo? LEGGI ANCHE > Come funziona la spunta blu di Meta a ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un tempo, la “blu” all’interno dei social (compresi quelli di proprietà di Meta) era una sorta di certificazione dità. Era l’epoca in cui le piattaforme volevano dare credito a fonti di informazione accreditate, nel tentativo di evitare la diffusione di fake news. Con il passare degli anni, però, quel principio di base è stato cancellato dal corso degli eventi: il badge veniva rilasciato (su richiesta del singolo individuo proprietario di un account o pagina, ma anche di un’azienda) facendo leva su parametri come il numero di follower e di contenuti pubblicati. Oggi, dopo il test graduale annunciato da Mark Zuckerberg in Australia e Nuova Zelanda, c’è il rischio che qualcosa cambi anche per iche si occupano di informazione e giornalismo? LEGGI ANCHE > Come funziona lablu di Meta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : Spesso usiamo parole 'nere', prive di reale contenuto, che sarebbero da rottamare: servono solo a colmare di rumore… - fattoquotidiano : Il libro di Matteo Pucciarelli si dà l’obiettivo di dare voce a coloro i quali sulla guerra non si sono allineati a… - elio_vito : Non meravigliano le gravi parole di Berlusconi che attribuisce a Zelensky la responsabilità dell’invasione russa, l… - Daniela45311523 : @itsmeback_ ..Quali sono gli Stati Uniti che gliele hanno fornite? - automatikos : RT @massimozampini: @realvarriale Grazie al cielo stai bene! Non ho chiuso occhio: non farmi più aspettare una notte intera! Ps. Ripeto: i… -