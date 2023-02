Quali sono i requisiti per richiedere l’abbonamento a “Meta Verified”?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Mark Zuckerberg, amministratore delegato di, ha annunciato con un messaggio nel suo canale su Instagram di voler iniziare a sperimentare “” prima in Australia e Nuova Zelanda e poi probabilmente in altri Paesi. Si tratta di un sistema di verifica a pagamento degli account su Instagram e Facebook attraverso le già note “spunte blu” simile a quello introdotto da Twitter alla fine del 2022. Il costo delmensile in Australia sarà di 19,99 dollari al mese sul Web e 24,99 dollari al mese sulle applicazioni per iOS e Android; in Nuova Zelanda di 23,99 dollari al mese sul Web e 29,99 dollari al mese sulle applicazioni per iOS e Android. LEGGI ANCHE > Spunta oro, spunta argento e spunta blu Verifica degli account Instagram e Facebook, com’era prima e come potrebbe diventare con ...