Qatar: media, giudice Claise si oppone a ricusazione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il giudice istruttore belga Michel Claise che guida l'inchiesta Qatargate si è opposto alla richiesta di ricusazione nei suoi confronti. Lo rende noto il quotidiano Le Soir, citando fonti della ...

