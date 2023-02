Putin contro l'Europa. Una guerra cominciata tanti anni fa (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da Panorama del 13 settembre 2007 La guerra fredda è tornata. Tutto è cominciato il 23 novembre dello scorso anno quando l'Atomic weapons establishment, il laboratorio militare nucleare di Aldermaston nel Berkshire, certificò che un cittadino britannico, Edwin Redwald Carter, era stato colpito e ucciso su suolo britannico dal primo attacco nucleare della storia lanciato da una potenza straniera. L'arma era un isotopo radioattivo, il polonio 210, introdotto violando la sovranità del Regno Unito. L'identità originale di mister Carter è quella dell'ex esule e colonnello russo Alexander Valterovich Litvinenko, colpito in una stanza d'albergo a Londra e morto tre ore prima che l'Awe scoprisse che la causa del decesso era una minuscola bomba atomica che può essere prodotta soltanto da laboratori militari per usi militari. La ... Leggi su panorama (Di lunedì 20 febbraio 2023) Da Panorama del 13 settembre 2007 Lafredda è tornata. Tutto è cominciato il 23 novembre dello scorso anno quando l'Atomic weapons establishment, il laboratorio militare nucleare di Aldermaston nel Berkshire, certificò che un cittadino britco, Edwin Redwald Carter, era stato colpito e ucciso su suolo britco dal primo attacco nucleare della storia lanciato da una potenza straniera. L'arma era un isotopo radioattivo, il polonio 210, introdotto violando la sovranità del Regno Unito. L'identità originale di mister Carter è quella dell'ex esule e colonnello russo Alexander Valterovich Litvinenko, colpito in una stanza d'albergo a Londra e morto tre ore prima che l'Awe scoprisse che la causa del decesso era una minuscola bomba atomica che può essere prodotta soltanto da laboratori militari per usi militari. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Avanti a fomentare rivolte contro governi sgraditi. Dopo l’Ucraina, ora tocca alla Bielorussia. L’UE accende micce… - MarcoFattorini : Il capolavoro di Putin: pensava di prendere Kyiv in pochi giorni, invece è riuscito a unire l’Occidente contro l’in… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il presidente Joe Biden ha dichiarato che questa settimana gli Stati Uniti annunceranno ulteriori sanzion… - laviniamainardi : RT @omoscatelli: Putin rilancerà contro Usa, Nato, Occidente, dirà che non c'è alternativa alla vittoria della Russia in Ucraina, quindi vi… - Mintauros1 : RT @RHolzeisen: Ieri a #Monaco 50.000 #manifestanti contro la #guerra - a Monaco si sta svolgendo fino ad oggi la #Conferenza per la #Sicur… -