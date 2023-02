Psg: Neymar mostra la caviglia infortunata, il messaggio di Mbappé al compagno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un nuovo infortunio per Neymar. Nel corso della sfida di Ligue 1 tra Paris Saint Germain e Lille, il brasiliano ha appoggiato male la caviglia, uscendo dal campo in barella. I primi esami hanno escluso fratture, con l’ex Barcellona che su Instagram ha pubblicato la foto della caviglia infortunata con la scritta “Ancora e ancora”. Il suo compagno di squadra Kylian Mbappe ha voluto mandare un messaggio di sostegno a Neymar, tramite una storia pubblicata sempre su Instagram: “Sii forte. Tutta la squadra ti aspetta molto presto. Forza fratello” – si legge. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un nuovo infortunio per. Nel corso della sfida di Ligue 1 tra Paris Saint Germain e Lille, il brasiliano ha appoggiato male la, uscendo dal campo in barella. I primi esami hanno escluso fratture, con l’ex Barcellona che su Instagram ha pubblicato la foto dellacon la scritta “Ancora e ancora”. Il suodi squadra Kylian Mbappe ha voluto mandare undi sostegno a, tramite una storia pubblicata sempre su Instagram: “Sii forte. Tutta la squadra ti aspetta molto presto. Forza fratello” – si legge. SportFace.

