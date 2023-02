Provvedimento disciplinare al GF VIP 7: “Budget dimezzato” (Di lunedì 20 febbraio 2023) È arrivato il tanto temuto Provvedimento disciplinare del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini aveva annunciato che sarebbero stati puniti i vipponi per il comportamento tenuto durante la festa di Carnevale. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La decisione del Grande Fratello: “Fosse stato per me” Alfonso Signorini è stato duro con i vipponi stasera. Per lui i comportamenti di Carnevale sono inammissibili e non ha voluto soprassedere. Il conduttore ha rimproverato i concorrenti accusandoli addirittura di portarlo a cambiare canale: “Il pubblico si diverte a vedere queste scenate? Io confesso che alcune volte non vado più sul 55 e cambio canale. Mi date fastidio“. Infine, è arrivato il Provvedimento disciplinare per tutti: Budget dimezzato per tutti, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) È arrivato il tanto temutodel Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini aveva annunciato che sarebbero stati puniti i vipponi per il comportamento tenuto durante la festa di Carnevale. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La decisione del Grande Fratello: “Fosse stato per me” Alfonso Signorini è stato duro con i vipponi stasera. Per lui i comportamenti di Carnevale sono inammissibili e non ha voluto soprassedere. Il conduttore ha rimproverato i concorrenti accusandoli addirittura di portarlo a cambiare canale: “Il pubblico si diverte a vedere queste scenate? Io confesso che alcune volte non vado più sul 55 e cambio canale. Mi date fastidio“. Infine, è arrivato ilper tutti:per tutti, ...

