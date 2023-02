Prova a rimuovere il manifesto di Acca Larentia, branco di ragazzi ferma la donna e l’aggredisce (Di lunedì 20 febbraio 2023) Picchiata in pieno giorno a Bracciano dal branco mentre tentava di stAccare un manifesto della strage di Acca Larentia affisso abusivamente su una palina dell’autobus: vittima una donna di 39 anni, presa a calci e pugni da cinque ragazzi legati ai gruppi dell’estrema destra. Il pestaggio dopo aver tentato di rimuovere il manifesto È la seconda aggressione di stampo fascista dopo il pugno in faccia sferrato il 9 febbraio a Ostia a un attivista dell’Anpi da una persona legata a Casapound durante un dibattito in Municipio sulle foibe. Pochi giorni dopo, a Bracciano, a colpire è un branco di 5 ragazzi fra i 25 e i 30 anni. Il fatto è successo mercoledì 15, in pieno giorno. A raccontarlo a Repubblica è la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Picchiata in pieno giorno a Bracciano dalmentre tentava di stre undella strage diaffisso abusivamente su una palina dell’autobus: vittima unadi 39 anni, presa a calci e pugni da cinquelegati ai gruppi dell’estrema destra. Il pestaggio dopo aver tentato diilÈ la seconda aggressione di stampo fascista dopo il pugno in faccia sferrato il 9 febbraio a Ostia a un attivista dell’Anpi da una persona legata a Casapound durante un dibattito in Municipio sulle foibe. Pochi giorni dopo, a Bracciano, a colpire è undi 5fra i 25 e i 30 anni. Il fatto è successo mercoledì 15, in pieno giorno. A raccontarlo a Repubblica è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Prova a rimuovere il manifesto di Acca Larentia, branco di ragazzi ferma la donna e l’aggredisce - Giamiii : RT @Frances83206970: Il quartiere in rivolta contro le forze dell'ordine:' Rimuovere il simbolo di Emanuele e non i 38 scudetti esibiti dal… - melgae2013 : RT @Frances83206970: Il quartiere in rivolta contro le forze dell'ordine:' Rimuovere il simbolo di Emanuele e non i 38 scudetti esibiti dal… - Frances83206970 : Il quartiere in rivolta contro le forze dell'ordine:' Rimuovere il simbolo di Emanuele e non i 38 scudetti esibiti… -