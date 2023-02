Prorogata la scadenza del bando ‘I Longobardi in viaggio verso nuovi scenari’

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’Associazionein Italia ha prorogato al 22 febbraio 2023 ladel‘Iin. L’iniziativa è aperta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado”. A renderlo noto è l’assessore alla Cultura, Antonella Tartaglia Polcini. “Ilha lo scopo di favorire – spiega l’assessore Tartaglia Polcini – la riscoperta dei luoghi del sito seriale UNESCO, attraattività didattico-formative e visite guidate, offrendo agli studenti un’ottima occasione per imparare divertendosi. Benevento, in qualità di socio della rete “in Italia”, ha un’assegnazione di 30 visite guidate gratuite per il complesso ...

RICCIONE (RN) - È stataal 28 febbraio laper la consegna del questionario inviato a tutti gli operatori cittadini. "Abbiamo prorogato laper agevolare i commercianti ai quali non è ancora ...È stataal 28 febbraio laper la consegna del questionario inviato a tutti gli operatori cittadini. 'Abbiamo prorogato laper agevolare i commercianti ai quali non è ancora ...

Spese sanitarie: proroga della scadenza per l'invio dei dati al 22 ... Tag24

Prorogata al 20 febbraio la scadenza della rendicontazione per le ... Federazione Arrampicata Sportiva Italiana

Invio dati spese sanitarie: scadenza prorogata al 22 febbraio Fiscal Focus

Questionario per gli operatori di Riccione, prorogata la scadenza News Rimini

Servizio Civile Universale, Catania: prorogata la scadenza Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

prendendo atto del rinnovato termine di scadenza al 31.12.2023 (salvo che la Regione non decida poi una ulteriore proroga…). Una materia che a Lacco Ameno e non solo, assume particolare valenza alla ...Fondo nuove competenze confermato e prorogato per tutto il 2023 con un emendamento al decreto Milleproroghe in conversione: ecco quali sono le scadenze ...