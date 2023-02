Pronti a far saltare l'Italia per colpire Meloni: lo (sporco) piano della sinistra (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il probabile (futuro) segretario del Pd, Stefano Bonaccini, nei giorni scorsi ha fatto questa considerazione: «Giorgia Meloni non è una fascista. È una persona certamente capace. Ha idee molto lontane e diverse dalle mie. Dovrà dimostrare di essere all'altezza di guidare un governo come quello Italiano. Sono pochi mesi che è partita. Io, anche quando critichiamo, dico a tutti: usiamo misura nelle critiche perché sono appena arrivati. Noi siamo stati al governo quasi ininterrottamente per un decennio. Il problema è che (quelli di Centrodestra, nda) ti dicono: ma perché non le avete fatte voi (le cose che dite oggi, nda)?». In effetti gli esponenti del Pd, appena sono usciti dalle stanze del potere, hanno subito proclamato di avere tutte le soluzioni per l'Italia. Tutte quelle “soluzioni” che- guarda caso non hanno tirato fuori nei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il probabile (futuro) segretario del Pd, Stefano Bonaccini, nei giorni scorsi ha fatto questa considerazione: «Giorgianon è una fascista. È una persona certamente capace. Ha idee molto lontane e diverse dalle mie. Dovrà dimostrare di essere all'altezza di guidare un governo come quellono. Sono pochi mesi che è partita. Io, anche quando critichiamo, dico a tutti: usiamo misura nelle critiche perché sono appena arrivati. Noi siamo stati al governo quasi ininterrottamente per un decennio. Il problema è che (quelli di Centrodestra, nda) ti dicono: ma perché non le avete fatte voi (le cose che dite oggi, nda)?». In effetti gli esponenti del Pd, appena sono usciti dalle stanze del potere, hanno subito proclamato di avere tutte le soluzioni per l'. Tutte quelle “soluzioni” che- guarda caso non hanno tirato fuori nei ...

