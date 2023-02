Professionisti sanitari “Insieme per garantire la salute di tutti” (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Insieme per garantire la salute di tutti”. E’ questo lo slogan della terza “Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato”, che si è celebrata a Roma alla presenza, tra gli altri, del ministro della salute, Orazio Schillaci.Quest’anno, infatti, le undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni sociosanitarie – oltre 1,5 milioni di Professionisti tra medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari, Professionisti dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali – hanno deciso di celebrare Insieme ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “perladi”. E’ questo lo slogan della terza “Giornata nazionale del personaleo, socioo, socioassistenziale e del volontariato”, che si è celebrata a Roma alla presenza, tra gli altri, del ministro della, Orazio Schillaci.Quest’anno, infatti, le undici Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle Professioni socioe – oltre 1,5 milioni ditra medici e odontoiatri, infermieri, farmacisti, medici veterinari,dell’area tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, ostetriche, chimici e fisici, fisioterapisti, psicologi, biologi, assistenti sociali – hanno deciso di celebrare...

