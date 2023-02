Probabili formazioni Inter-Porto, andata ottavi Champions League 2022/2023 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Le Probabili formazioni di Inter-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri vogliono mettere in discesa il doppio confronto con i Portoghesi e per far ciò serve una vittoria in attesa, tre settimane dopo, di giocarsela in terra lusitana. A San Siro si parte alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio, chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Conceicao. QUI Inter – Unico dubbio per Inzaghi quello del partner di Lautaro: Lukaku sembra aver guadagnato qualche percentuale nel ballottaggio, che resta però serrato con Dzeko. Per il resto, Darmian a destra a Dimarco a sinistra, torna Brozovic in ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ledi, match valido per l’deglidi finale di. I nerazzurri vogliono mettere in discesa il doppio confronto con ighesi e per far ciò serve una vittoria in attesa, tre settimane dopo, di giocarsela in terra lusitana. A San Siro si parte alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio, chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Conceicao. QUI– Unico dubbio per Inzaghi quello del partner di Lautaro: Lukaku sembra aver guadagnato qualche percentuale nel ballottaggio, che resta però serrato con Dzeko. Per il resto, Darmian a destra a Dimarco a sinistra, torna Brozovic in ...

