Primarie, sono vent'anni che non voto il Pd. Lo rifarò quest'anno e sceglierò Elly Schlein (Di lunedì 20 febbraio 2023) di Michele Sanfilippo sono quasi vent'anni che non voto più il Pd. Mi sembra inutile elencare le mille ragioni per le quali, come altri milioni di elettori, ho smesso di votarlo – anche perché chiunque abbia il cuore che batte a sinistra le conosce benissimo. Adesso, però, scriverò qualcosa di apparentemente contraddittorio: in queste ore sto maturando la convinzione che andare a votare alle Primarie del Pd del prossimo 26 febbraio potrebbe essere utile, se non importante. Provo a spiegare. Vivo a Torino, una città in cui alle ultime elezioni ha vinto un esponente del Pd che sta navigando nell'assoluto anonimato politico, che maschera con un presenzialismo, almeno sui mezzi d'informazione locale, che neanche Zelensky. Quelli a seguire soni i numeri delle Primarie del Pd vinte dal sindaco prima delle ...

