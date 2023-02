(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) –Pd, domenica 26 febbraio si sceglierà il nuovo segretario che prenderà il posto di Letta. Con ogni probabilità lasarà tra Ellye Stefano. “Spero più di un milione alle. Mai più mesi per fare un congresso, sennò sembriamo marziani. La cosa più importante è che domenica vinca il Pd” ha detto. Dai dati arrivati oggi dei congressi di circolo, diffusi dalla commissione congresso del Pd,ha chiuso nettamente in testa la fase dei congressi di circolo, riservata agli iscritti, con il 52,8%.seconda con il 34,8. Cuperlo ha portato a casa il 7,96% e De Micheli il 4,29%. Ecco quali sono le diverse posizioni disui temi di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Primarie Pd, la sfida tra Schlein e Bonaccini - SergioLimaPA : Schlein Bonaccini bel confronto. Ma sensazione è che Bonaccini dia ricette di mondo vecchio.E che @ellyesse guardi… - vivereitalia : Primarie Pd, la sfida tra Schlein e Bonaccini - ledicoladelsud : Primarie Pd, la sfida tra Schlein e Bonaccini - fisco24_info : Primarie Pd, la sfida tra Schlein e Bonaccini: (Adnkronos) - I programmi dei due candidati per la segreteria Dem… -

I programmi dei due candidati per la segreteria DemPd, domenica 26 febbraio si sceglierà il nuovo segretario che prenderà il posto di Letta. Con ogni probabilità lasarà tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Dai dati arrivati oggi dei ...- Fuori Cuperlo (8%) e De Micheli (4,29%). Partita apertissima: Schlein ha vinto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il 26 febbraio ai gazebo votano anche i non iscritti

L’ultima sfida tra Bonaccini e Schlein, nelle primarie più disertate della storia Pd L'Espresso

Primarie Pd, la sfida tra Schlein e Bonaccini Adnkronos

Primarie Pd, la sfida sarà tra Bonaccini e Schlein - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Primarie Pd, dal voto dei circoli la sfida sarà tra Bonaccini (53%) e Schlein (35%) TGLA7

Nikky Haley si candida alle primarie dei Repubblicani e lancia la sfida a Trump per il 2024 RaiNews

Al termine delle 158 convenzioni di circolo ha ottenuto 1.790 voti, pari al 41,3%, dietro di lei Stefano Bonaccini ha ottenuto 1.786 voti, pari al 41,2%, Gianni Cuperlo con 631 voti, pari al 14,6%, e ...È arrivata allo sprint finale la lunga corsa per eleggere il nuovo segretario del Partito democratico. Domenica l’appuntamento ai gazebo per votare alle primarie Pd (ma già si è votato nei circoli).Ne ...