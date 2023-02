Primarie Pd | i risultati di Roma fanno scattare l' allarme Schlein fa il pieno

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Era il grande favorito. E in- fatti Stefano Bonaccini nel voto dei circoli vince anche ai tempi supplementari- la settimana di proroga concessa agli iscritti del Lazio e della Lombardia - e con una scarto di circa 20 punti percentuali. Ma mai come ora quella del governatore emiliano sembra una vittoria di Pirro. Il suo staff era sicuro della vittoria ed era in preda al panico. La sua rivale Ellylo ha battuto nei grandi centri. A-città, quando mancava solo il risultato di alcune sezioni, la deputata contava 1848 voti (42,6%) contro i 1740 (40,2%) del presidente della Regione Emilia-gna. Sconfitto anche in Provincia, 55,10% allacontro il suo 36,50%. Insomma, molto più di un campanello d'in vista delleche si terranno domenica prossima e ...

Stefano Bonaccini e Elly Schlein, come da pronostici, si contenderanno la segreteria alledel 26 febbraio ma, come riferiscono i quotidiani, con idei circoli in Lazio e Lombardia ...Il primo turno delleriservate al voto dei tesserati dem nei circoli ha confermato come da ... Secondo quanto riferiscono i quotidiani, idel voto fewll'ultimo settimana riservato ...

