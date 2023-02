Primarie Pd | i risultati definitivi | Bonaccini guida con quasi 80mila voti | Schlein seconda

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Isono stati diffusi già ieri, ma ora c’è l’avallo della commissione nazionale per il Congresso. Lenei circoli del Pd si sono concluse con un risultato che vede in vantaggio il governatore dell’Emilia Romagna, Stefanoche ha ottenuto 79787, pari al 52,87% del totale, 151.530. Ellylo segue, distanziata ma, secondo alcuni, non in modo irrecuperabile: ha avuto 52.637, ovvero il 34,88%. Decisamente indietro gli altri due sfidanti, Gianni Cuperlo, con 12008, il 7,96% e Paola De Micheli 6475, pari al 4,29%. A questo punto, le“aperte”, in calendario per domenica prossima, daranno la risposta definitiva. Come è noto, infatti, a decidere il segretario del Pd e le delegazioni ...