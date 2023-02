Primarie Pd | duello tv tra Bonaccini e Schlein | visita in carcere a Cospito da segretari del Pd? Per entrambi la risposta è «no»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è concluso il primo round delledel Partito democratico. Il più votato tra gli iscritti è stato Stefano, con quasi il 53% delle preferenze, seguito da Elly, che si è avvicinata al 35%. I due si sfideranno domenica prossima, 26 febbraio, nell’ultima fase delleche sarà aperta anche ai non iscritti al partito. Questa sera, 20 febbraio, è stato trasmesso su Sky un confronto televisivo tra i candidati a guidare il Nazareno. C’è stata affinità su buona parte degli argomenti.hanno detto di auspicare un cambio della classe dirigente come grande obiettivo del post Letta., su uno degli argomenti di attualità più stringente, hanno risposto con un secco «no». La domanda riguardava un’eventualead Alfredo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Primarie Pd, duello tv tra Bonaccini e Schlein: visita in carcere a Cospito da segretari del Pd? Per entrambi la ri… - news_ravenna : Primarie Pd, duello Bonaccini-Schlein: una sfida nel segno del rinnovamento -

Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, al primotv su Sky, per un'ora intera non si attaccano ... entrambi ignorano Renzi, Calenda e Conte, entrambi indicano gli altri sfidanti alle. Lei ...... invece, hanno espresso il desiderio che i parlamentari vengano scelti attraverso delle. ... Chiudendo iltelevisivo, entrambi hanno assicurato che, dopo il voto nei gazebo, si tornerà ...

Primarie Pd, i vip si schierano. La scelta dei personaggi famosi tra Schlein e Bonaccini Sky Tg24

Primarie Pd, duello tv tra Bonaccini e Schlein: visita in carcere a ... Open

Bonaccini Schlein, oggi il duello in tv: orario e dove vedere il dibattito il Resto del Carlino

Le pagelle del confronto tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini Today.it

Duello tv con poche scintille tra Schlein e Bonaccini AGI - Agenzia Italia

Domenica atteso un milione di persone a votare per il Partito in crisi. Nei circoli l’italo-svizzera ha preso il 34,88% contro il 52,87% del rivale ...Lei, Elly Schlein, per contro, al duello tv ci teneva, anche per fare un po’ di grancassa ... grosso da ansia nel cercare di far capire che è lei la novità vera delle primarie. Forse un’occasione in ...