Primarie Pd, dal voto dei circoli la sfida sarà tra Bonaccini (53%) e Schlein (35%) (Di lunedì 20 febbraio 2023) - Fuori Cuperlo (8%) e De Micheli (4,29%). Partita apertissima: Schlein ha vinto nelle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il 26 febbraio ai gazebo votano anche i non iscritti

