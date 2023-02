Primarie PD, conto alla rovescia: Bonaccini stravince nei circoli ma Schlein può ancora farcela (Di lunedì 20 febbraio 2023) In vista del voto finale di domenica prossima 26 febbraio, le Primarie del PD incoronano Stefano Bonaccini negli scrutini dei circoli del partito. Un buon viatico per il presidente della Regione Emilia-Romagna: a sfidarlo, nel voto ai gazebo, la sua ex vicepresidente, Elly Schlein. I militanti dei circoli hanno premiato Bonaccini con il 52,8% delle preferenze e 79.787 voti. Seconda Schlein con il 34,8% (52.637 voti). Terzo Gianni Cuperlo al 7,96% (12.008 voti) e quarta Paola De Micheli al 4,29% (6.475 voti). Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Foto AnsaLe Primarie nei circoli In base a questo risultato dei circoli, a sfidarsi ai gazebo saranno quindi, come previsto, il presidente ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 20 febbraio 2023) In vista del voto finale di domenica prossima 26 febbraio, ledel PD incoronano Stefanonegli scrutini deidel partito. Un buon viatico per il presidente della Regione Emilia-Romagna: a sfidarlo, nel voto ai gazebo, la sua ex vicepresidente, Elly. I militanti deihanno premiatocon il 52,8% delle preferenze e 79.787 voti. Secondacon il 34,8% (52.637 voti). Terzo Gianni Cuperlo al 7,96% (12.008 voti) e quarta Paola De Micheli al 4,29% (6.475 voti). Ellye Stefano. Foto AnsaLeneiIn base a questo risultato dei, a sfidarsi ai gazebo saranno quindi, come previsto, il presidente ...

