Primarie Pd, Bonaccini-Schlein più ‘ticket’ che sfida tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Distinti, ma complementari. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein in un’ora di confronto tv su Sky Tg 24 descrivono il Pd che vorrebbero. Chiaramente di sinistra quello della deputata Dem. Pragmatico e concreto quello del presidente della regione Emilia Romagna. Qualche scintilla sul giudizio di Giorgia Meloni, i diritti e il Jobs Act. Tanti i punti di accordo: lo Ius Soli, il no al presidenzialismo e l’autonomia differenziata, i migranti e la cancellazione della Bossi-Fini. Anche sui partecipanti alle Primarie: tutte e due scommettono sul milione. Bonaccini ripete più volte: “Sono d’accordo con quanto detto da Elly”. Più ‘pugnace’ la sfidante che deve recuperare nelle Primarie lo scarto di quasi 20 punti nei congressi di circolo riservati agli iscritti. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Distinti, ma complementari. Stefanoed Ellyin un’ora di confronto tv su Sky Tg 24 descrivono il Pd che vorrebbero. Chiaramente di sinistra quello della deputata Dem. Pragmatico e concreto quello del presidente della regione Emilia Romagna. Qualche scintilla sul giudizio di Giorgia Meloni, i diritti e il Jobs Act. Tanti i punti di accordo: lo Ius Soli, il no al presidenzialismo e l’autonomia differenziata, i migranti e la cancellazione della Bossi-Fini. Anche sui partecipanti alle: tutte e due scommettono sul milione.ripete più volte: “Sono d’accordo con quanto detto da Elly”. Più ‘pugnace’ lante che deve recuperare nellelo scarto di quasi 20 punti nei congressi di circolo riservati agli iscritti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Primarie PD, Elly #Schlein batte #Bonaccini sia a Milano che a Roma. @ultimora_pol - SkyTG24 : #ConfrontoSkyTG24 @pdnetwork In diretta il confronto tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein, candidati alla guida de… - PagellaPolitica : Ora è ufficiale: Stefano Bonaccini ed Elly Schlein si sfideranno alle primarie del PD del 26 febbraio. Abbiamo fatt… - npaoser : RT @Fronte_diclasse: L'area popolare del pd, da cui vengono, tanto per dire, 2 campioni come Renzi e Letta e a cui non vogliono rinunciare… - infoitinterno : Primarie Pd, Bonaccini ora teme il voto dei non iscritti che potrebbe favorire Schlein -