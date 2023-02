Primarie Pd | Bonaccini-Schlein più ‘ticket’ che sfida tv

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Distinti, ma complementari. Stefanoed Ellyin un’ora di confronto tv su Sky Tg 24 descrivono il Pd che vorrebbero. Chiaramente di sinistra quello della deputata Dem. Pragmatico e concreto quello del presidente della regione Emilia Romagna. Qualche scintilla sul giudizio di Giorgia Meloni, i diritti e il Jobs Act. Tanti i punti di accordo: lo Ius Soli, il no al presidenzialismo e l’autonomia differenziata, i migranti e la cancellazione della Bossi-Fini. Anche sui partecipanti alle: tutte e due scommettono sul milione.ripete più volte: “Sono d’accordo con quanto detto da Elly”. Più ‘pugnace’ lante che deve recuperare nellelo scarto di quasi 20 punti nei congressi di circolo riservati agli iscritti. ...

In attesa delle primarie del Partito Democratico che si terranno domenica 26 febbraio, Sky TG24 ha ospitato l'unico confronto televisivo tra il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e la sua ex vicepresidente Elly Schlein.

«Come Elly – ha replicato Bonaccini – anche io chiamerei i tre contendenti alle primarie. Non porterei certamente Meloni perché voglio che la battiamo la prossima volta per tornare noi centrosinistra». Primarie Pd, domenica 26 febbraio si sceglierà il nuovo segretario che prenderà il posto di Letta. Con ogni probabilità la sfida sarà tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini.