Primarie, il primo verdetto: dove ha vinto Elly Schlein. La prova: Pd spacciato... (Di lunedì 20 febbraio 2023) Se è vero che Stefano Bonaccini vince i congressi dei circoli. Elly Schlein, che è seconda, continua a registrare presenze record alle iniziative che sta organizzando nel suo tour per l'Italia e soprattutto si afferma nelle grandi città, in centro, soprattutto, il suo Pd delle ztl. Per conoscere il nome del nuovo segretario o della nuova segretaria Pd occorrerà, tuttavia, attendere il 26 febbraio, la domenica delle Primarie. Sette giorni di volata che comincia oggi 20 febbraio con il confronto in tv, alle 20.30 su Sky Tg24, fra i duellanti Bonaccini e Schlein. La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha concluso lo spoglio dei 151.530 votanti. Di questi voti, Bonaccini se ne assicura 79.787, pari al 52,87%; Elly Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%; Gianni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Se è vero che Stefano Bonaccini vince i congressi dei circoli., che è seconda, continua a registrare presenze record alle iniziative che sta organizzando nel suo tour per l'Italia e soprattutto si afferma nelle grandi città, in centro, soprattutto, il suo Pd delle ztl. Per conoscere il nome del nuovo segretario o della nuova segretaria Pd occorrerà, tuttavia, attendere il 26 febbraio, la domenica delle. Sette giorni di volata che comincia oggi 20 febbraio con il confronto in tv, alle 20.30 su Sky Tg24, fra i duellanti Bonaccini e. La commissione nazionale per il congresso del Partito Democratico ha concluso lo spoglio dei 151.530 votanti. Di questi voti, Bonaccini se ne assicura 79.787, pari al 52,87%;52.637 voti, pari al 34,88%; Gianni ...

