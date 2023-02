Prima pagina Tuttosport | “Di María | altra categoria”

Gas sale del 2% e si riporta a 50,1 euro . Le Borse europee si apprestano ad aprire la settimana con un nuovo rialzo dopo un'ottava vivace (+1,8% Eurostoxx50 e Ftse Mib) in cui gli investitori non si ...La Borsa di Tokyo apre la settimana senza una direzione chiara dopo la chiusura mista di Wall Street venerdi' ma riesce a chiudere in leggero rialzo guidata dai guadagni dei titoli finanziari grazie ...

PRIMA PAGINA - Gazzetta intervista Benitez: "Spalletti ha tutto per arrivare in fondo" Tutto Napoli

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "La Juve bussa” Tutto Napoli

PRIMA PAGINA MATTINO - 'Kvara superstar, vale già 80 milioni AreaNapoli.it

Quotidiani: la prima pagina di Qs, Stadio, Gazzetta, Corriere dello Sport, Tuttosport Fiorentina.it

PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Quarti di gloria" Tutto Napoli

L'edizione odierna di Tuttosport scrive così questa mattina in prima pagina: "Nuovo ds bianconero: in pole position scatta Massara del Milan!". Il club piemontese è ...“Caccia al tesoro”, è il titolo con cui si apre la prima pagina de La Gazzetta dello Sport: la Champions può cambiare l’Inter - si legge -. Se i nerazzurri eliminano il Porto entrano 20 milioni non pr ...