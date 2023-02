Prima minaccia lui e la sua famiglia | poi lo picchia selvaggiamente rompendogli un dente

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Doveva restituirgli del denaro che aveva avuto in prestito, così ha avuto inizio il suo incubo. Le richieste erano sempre più incalzanti e non avevano a che fare solo con i soldi. Poi c’è stata anche una violenta aggressione e nemmeno la suaera al sicuro della gravidell’uomo. Una situazione davvero insostenibile per la vittima che ha poi sporto denuncia. Raccolta la testimonianza, sono scattate le indagini da parte della Polizia che ha poi arrestato il suo aguzzino, un 44enne pluripregiudicato. L’arresto è stato eseguito dai poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Terracina ed ora l’uomo dovrà rispondere di atti persecutori e tentata estorsione. Era ricercato da 12 anni: rintracciato pluripregiudicato a Latina Le continue richieste di denaro, le minacce e la denuncia La misura, emessa dal G.I.P. del Tribunale di ...