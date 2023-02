"Prezzo del gas in picchiata ma..." Cosa ci aspetta il prossimo inverno (Di lunedì 20 febbraio 2023) I prezzi dei futures del gas sono tornati ai livelli precedenti lo scoppio della guerra in Ucraina, aggirandosi intorno ai 50 euro al megawattora. In molti si chiedono però se il trend proseguirà nel prossimo futuro, in particolare in vista della stagione termica 2023-2024. Punto centrale è la capacità di approvvigionamento, in un contesto che vedrà il quasi azzeramento delle importazioni dalla Russia. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin si è detto “tranquillo per il prossimo inverno”, anche grazie alle attuali scorte. "Ad oggi abbiamo più del 60% di stoccaggio in riserva, che ci permette di stare tranquilli nel prossimo autunno, così da arrivare a un 90% di risorse disponibili”, ha sottolineato Pichetto Fratin, che si è anche detto “ottimista” su una futura diminuzione ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) I prezzi dei futures del gas sono tornati ai livelli precedenti lo scoppio della guerra in Ucraina, aggirandosi intorno ai 50 euro al megawattora. In molti si chiedono però se il trend proseguirà nelfuturo, in particolare in vista della stagione termica 2023-2024. Punto centrale è la capacità di approvvigionamento, in un contesto che vedrà il quasi azzeramento delle importazioni dalla Russia. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin si è detto “tranquillo per il”, anche grazie alle attuali scorte. "Ad oggi abbiamo più del 60% di stoccaggio in riserva, che ci permette di stare tranquilli nelautunno, così da arrivare a un 90% di risorse disponibili”, ha sottolineato Pichetto Fratin, che si è anche detto “ottimista” su una futura diminuzione ...

