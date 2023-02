Previsioni meteo, tornano pioggia e neve in Italia: ecco da quando e dove (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo delle temperature superiori ai valori stagionali e all’insegna di un tempo stabile e soleggiato da nord a sud, nel corso della prossima settimana le cose prenderanno una piega diversa e si assisterà al ritorno di pioggia e neve su molte regioni della Penisola. La costante presenza dell’anticiclone di Carnevale ha fatto sì che il tempo fosse stabile e soleggiato lungo tutto lo scarpone ma le precipitazioni sono pronte a fare nuovamente capolino. Evento quest’ultimo che rappresenterebbe un toccasana per la situazione di siccità che sta caratterizzando l’Italia. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci nel corso dei prossimi giorni? ecco le Previsioni meteo. neve a Roma? Le Previsioni meteo e che tempo farà dopo Carnevale Tempo stabile e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo delle temperature superiori ai valori stagionali e all’insegna di un tempo stabile e soleggiato da nord a sud, nel corso della prossima settimana le cose prenderanno una piega diversa e si assisterà al ritorno disu molte regioni della Penisola. La costante presenza dell’anticiclone di Carnevale ha fatto sì che il tempo fosse stabile e soleggiato lungo tutto lo scarpone ma le precipitazioni sono pronte a fare nuovamente capolino. Evento quest’ultimo che rappresenterebbe un toccasana per la situazione di siccità che sta caratterizzando l’. Dunque, cosa dobbiamo aspettarci nel corso dei prossimi giorni?lea Roma? Lee che tempo farà dopo Carnevale Tempo stabile e ...

