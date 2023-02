Previsioni meteo, da giovedì attese pioggia e neve a partire dal Nordovest (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora due giorni di anticiclone di Carnevale con temperature miti e sole sulla Penisola. Le precipitazioni attese come antidoto alla piaga della siccità Leggi su repubblica (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora due giorni di anticiclone di Carnevale con temperature miti e sole sulla Penisola. Le precipitazionicome antidoto alla piaga della siccità

