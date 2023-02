Prevenire è meglio che curare. Un convegno a Roma sulla cybersecurity (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sicurezza, prevenzione, resilienza e formazione nella cybersecurity sono stati i temi al centro del convegno “The day before a cybersecurity attack” tenutosi lo scorso 16 febbraio presso l’auditorium dell’Università europea di Roma, a cura del corso di laurea magistrale in Management della transizione digitale, in collaborazione con l’associazione KNOSSO® presieduta da Biagino Costanzo e Assoinnovazione. Si è discusso di awareness, formazione, sviluppo tecnologico e autonomia strategica, difesa e resilienza. La cybersecurity, nella Pubblica amministrazione e nel settore privato, inizia finalmente a essere percepita come un processo indispensabile, trasversale e olistico. La professore Matilde Bini, ordinario di statistica economica e direttrice del corso in Management della transizione digitale ... Leggi su formiche (Di lunedì 20 febbraio 2023) Sicurezza, prevenzione, resilienza e formazione nellasono stati i temi al centro del“The day before aattack” tenutosi lo scorso 16 febbraio presso l’auditorium dell’Università europea di, a cura del corso di laurea magistrale in Management della transizione digitale, in collaborazione con l’associazione KNOSSO® presieduta da Biagino Costanzo e Assoinnovazione. Si è discusso di awareness, formazione, sviluppo tecnologico e autonomia strategica, difesa e resilienza. La, nella Pubblica amministrazione e nel settore privato, inizia finalmente a essere percepita come un processo indispensabile, trasversale e olistico. La professore Matilde Bini, ordinario di statistica economica e direttrice del corso in Management della transizione digitale ...

