"PresaDiretta", alle 21.20 su Rai 3: speciale Ucraina, ecco le anticipazioni della puntata (Di lunedì 20 febbraio 2023) "PresaDiretta", questa sera alle 21.20 su Rai 3, torna sul conflitto che sconvolge l'Europa e su chi, nonostante tutto, lavora per costruire la pace. Un'analisi non solo sui retroscena dell'... Leggi su globalist (Di lunedì 20 febbraio 2023) "", questa sera21.20 su Rai 3, torna sul conflitto che sconvolge l'Europa e su chi, nonostante tutto, lavora per costruire la pace. Un'analisi non solo sui retroscena dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... doctorgis84 : RT @Presa_Diretta: A un anno dall'invasione russa in Ucraina la guerra diventa sempre più feroce #presadiretta dedica una puntata ai 'Costr… - StefanoDellaLu : RT @Presa_Diretta: A un anno dall'invasione russa in Ucraina la guerra diventa sempre più feroce #presadiretta dedica una puntata ai 'Costr… - beretta_g : RT @Presa_Diretta: A un anno dall'invasione russa in Ucraina la guerra diventa sempre più feroce #presadiretta dedica una puntata ai 'Costr… - kkvignarca : RT @Presa_Diretta: A un anno dall'invasione russa in Ucraina la guerra diventa sempre più feroce #presadiretta dedica una puntata ai 'Costr… - paologlc : RT @ItinerariL: #PresaDiretta @Presa_Diretta @IaconaRiccardo #RedditoMinimo/#RedditoDiCittadinanza Non è un prodotto tipico italiano. È u… -