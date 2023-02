Preoccupazione per Milena Vukotic morta, ma sono solo titoli ingannevoli (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per alcune ore, c’è stata molta Preoccupazione soprattutto sui social per l’attrice Milena Vukotic morta, ma dopo una breve ricerca si è capito subito che agli utenti siano stati presentati solo titoli ingannevoli. Già, perché come sempre avviene in questi casi, abbiamo appreso che determinati siti abbiano giocato con le parole nel titolo di un articolo, facendo apparire il momentaneo saluto alla televisione come quello alla vita terrena. solo aprendo il pezzo e leggendo l’intervista rilasciata dalla diretta interessato non molto tempo fa, si capisce che le cose per fortuna non stanno così- C’è stata apprensione per Milena Vukotic morta, prima di scoprire di essersi imbattuti solo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023) Per alcune ore, c’è stata moltasoprattutto sui social per l’attrice, ma dopo una breve ricerca si è capito subito che agli utenti siano stati presentati. Già, perché come sempre avviene in questi casi, abbiamo appreso che determinati siti abbiano giocato con le parole nel titolo di un articolo, facendo apparire il momentaneo saluto alla televisione come quello alla vita terrena.aprendo il pezzo e leggendo l’intervista rilasciata dalla diretta interessato non molto tempo fa, si capisce che le cose per fortuna non stanno così- C’è stata apprensione per, prima di scoprire di essersi imbattuti...

