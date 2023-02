Premier League, giornata 24: l’Arsenal riallunga (Di lunedì 20 febbraio 2023) l’Arsenal vince una pazza partita contro l’Aston Villa e riallunga sul Manchester City fermato sul pari. Continua a vincere il Manchester United e si fa minaccioso per le due di vetta. Successi per Tottenham e Liverpool mentre sprofonda il Chelsea. Di seguito l’analisi della giornata 24 di Premier League. Premier League – giornata 24: Aston Villa-Arsenal 2-4, Nottingham Forest-Man. City 1-1, Man. United-Leicester 3-0 Nel momento più difficile della sua stagione e dopo aver perso lo scontro diretto, l’Arsenal reagisce d’orgoglio e vince un’incredibile partita in casa dell’Aston Villa. Sotto 2-1 nel punteggio, reti di Watkins, Saka e Coutinho, i Gunners ribaltano la sfida con Zinchenko e l’autogol di Martinez su tiro di Jorginho allo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 febbraio 2023)vince una pazza partita contro l’Aston Villa esul Manchester City fermato sul pari. Continua a vincere il Manchester United e si fa minaccioso per le due di vetta. Successi per Tottenham e Liverpool mentre sprofonda il Chelsea. Di seguito l’analisi della24 di24: Aston Villa-Arsenal 2-4, Nottingham Forest-Man. City 1-1, Man. United-Leicester 3-0 Nel momento più difficile della sua stagione e dopo aver perso lo scontro diretto,reagisce d’orgoglio e vince un’incredibile partita in casa dell’Aston Villa. Sotto 2-1 nel punteggio, reti di Watkins, Saka e Coutinho, i Gunners ribaltano la sfida con Zinchenko e l’autogol di Martinez su tiro di Jorginho allo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mundodabola : Aston Villa x Arsenal: 06' - Aston Villa 1x0 Arsenal 16' - Aston Villa 1x1 Arsenal 31' - Aston Villa 2x1 Arsenal 6… - ZZiliani : In Premier League mandano a casa l'addetto al VAR che nasconde all'arbitro le immagini-verità In serie A (cit.… - GoalItalia : De Zerbi espulso in Premier League: furia contro gli arbitri ?? - marconav : @FBiasin Anche una bella risposta per quelli che continuano a rompere che la Premier League e' il miglior spettacolo del mondo... - tomxcosta : @GGreco85 @pap1pap -