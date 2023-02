Preghiera della sera 20 Febbraio 2023: “Ti ringrazio di questa giornata” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Ti ringrazio di questa giornata”. Eleviamo la nostra Preghiera della sera di oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Tidi”. Eleviamo la nostradi oggi Lunedì chiedendo al Padre di inviare su di noi il Suo Santo Spirito. Consemplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : 'Al nobile popolo turco in questo momento di tanto dolore va il mio pensiero e la mia preghiera. Cari fratelli e so… - Urobertu : RT @MorganilRamingo: Preghiera della Sera ?? - CinSard : @a_meluzzi Gentilissimo Alessandro Meluzzi Le porgo le mie sentite condoglianze per la perdita improvvisa della sua… - prociuttoarosto : RT @cremadibucccia: oggi ci riuniamo in preghiera per ringraziare sua madre e suo padre per aver fatto nascere il ragazzo più attraente sul… - Suore1896 : 21 febbraio, commemorazione mensile della Serva di Dio Giuseppina Arcucci, lasciateci se desiderate le vostre inten… -