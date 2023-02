Prato, incidente sul lavoro: gravi due operai caduti da un ponteggio (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'incidente è accaduto questa mattina, 20 febbraio 2023, in via Cairoli a Prato. Due operai, 21 e 44 anni, per cause in corso di accertamento, sono caduti da un ponteggio mobile sul quale si trovavano per lavorare alla facciata di un palazzo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'è accaduto questa mattina, 20 febbraio 2023, in via Cairoli a. Due, 21 e 44 anni, per cause in corso di accertamento, sonoda unmobile sul quale si trovavano per lavorare alla facciata di un palazzo L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Incidente sul lavoro a #Prato, due operai cadono da un ponteggio in centro - rep_firenze : Incidente sul lavoro, due operai a Prato cadono da un'impalcatura - mibitaliano : escursus : Test fisico post incidente concluso a buon fine. n.b. tra 20 giorni è ora di rasare il prato del giardino. - muoversintoscan : ? In #A11, incidente al km 6+900 tra l'allacciamento con l'A1 e Prato Est in direzione Pisa, code tra Sesto Fiore… - LuceverdeInfo : ?? ? #Autostrade #incidente - A11 Firenze Pisa ?????? Coda tra Sesto Fiorentino e Prato est ? Pisa #Luceverde #Toscana -