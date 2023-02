Pozzuoli | programmazione degli eventi per la Giornata della Donna

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Si riporta di seguito la Manifestazione di Interesse pubblicata all’Albo Pretorio del Comune diin merito alla. “È volontà dell’amministrazione comunale promuovere iniziative per la conoscenza e la valorizzazione di donne che hanno raggiunto l’eccellenza in campi quali la letteratura, la politica, l’arte, la scienza. Al fine, su specifico indirizzo dell’Assessore alle Il Blog di Giò.

... il nuovo teatro che Carmine e Vincenzo Borrino hanno inaugurato a, Arco Felice . 'Si ... Duecento posti, tre cartelloni e unavaria per provare a restare aperti tutti i giorni, ......micro imprese e lavoratori in proprio e 500 imprese sociali durante il periodo della... una cooperativa che ha aperto una torrefazione di caffè nel carcere femminile die con le ...

Cosa fare ed eventi a Napoli nel weekend dal 17 al 19 febbraio 2023 Napolike.it

POZZUOLI| A Carnevale nessuna festa. Iasiello: “Il sindaco Manzoni è a Venezia” Pozzuoli News 24

1° Trofeo Città di Pozzuoli. La start list Nuoto•com

A Pozzuoli un nuovo teatro: il San Luca ilmattino.it

Salute della donna, al via a Pozzuoli i corsi per l'aggiornamento professionale ostetrico-ginecologico di EuTy ilmattino.it

a Pozzuoli non sarà così. Eccetto qualche manifestazione (vedi quella organizzata dal centro anziani di Monterusciello) in città non ci sarà nulla per i più piccoli. Nonostante le casse comunali piene ...in altezza, Sedile posteriore con schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3, Sedili sportivi anteriori, Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia, Sistema antisbandamento attivo, Sistema ...