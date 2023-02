Pozzuoli | programmazione degli eventi per la Giornata della Donna

... il nuovo teatro che Carmine e Vincenzo Borrino hanno inaugurato a, Arco Felice . 'Si ... Duecento posti, tre cartelloni e unavaria per provare a restare aperti tutti i giorni, ......micro imprese e lavoratori in proprio e 500 imprese sociali durante il periodo della... una cooperativa che ha aperto una torrefazione di caffè nel carcere femminile die con le ...

Basket, la Virtus Pozzuoli ospita l'Adriatica Industriale TERRANOSTRA | NEWS

Cosa fare ed eventi a Napoli nel weekend dal 17 al 19 febbraio 2023 Napolike.it

Carnevale a Pozzuoli No, l'assessore al Turismo Filippo Monaco si ... Cronaca Flegrea

Accademia dei Campi Flegrei, il respiro della lunga storia ROMA on line

COMUNICATO STAMPA - POZZUOLI - Presentato il progetto "Rione ... - Comune di Pozzuoli

Al cantiere per la nuova stazione ferroviaria di Baia: «Governo non convoca Cipess per distribuire 67 miliardi, sarà battaglia». Tutti gli investimenti della Regione sull’area flegrea ...a Pozzuoli non sarà così. Eccetto qualche manifestazione (vedi quella organizzata dal centro anziani di Monterusciello) in città non ci sarà nulla per i più piccoli. Nonostante le casse comunali piene ...