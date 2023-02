Pozzecco | “Vorrei una pallacanestro romantica e ricca di valori semplici”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) “Quando abbraccio i miei giocatori, tutti pensano che siano loro ad aver bisogno di quell’abbraccio, ma alla fine la verità è che ne ho bisogno io. Ed è la stessa cosa con mia figlia: l’abbraccio perché penso che sia lei ad averne bisogno, invece mi sono reso conto che ne ho più bisogno io”. Così, Gianmarcocommissario tecnico della Nazionale Maschile di basket, in un pomeriggio senza trattenere le emozioni da neo-papà, a Bologna, durante la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Macron e Fip, per le nuove maglie delle squadre azzurre. “Sento che la responsabilità che ho è quella di fare in modo che gli altri stiano bene, che sia un mio giocatore o mia figlia, è una questione di altruismo che nel momento in cui scegli di fare l’allenatore o il padre è indispensabile”.e la moglie da pochi giorni sono diventati ...