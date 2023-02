Posta un video su Tik Tok e l’AIA lo sospende fino al 2024, la vicenda di un giovane arbitro (Di lunedì 20 febbraio 2023) La sezione di Mestre dell’AIA ha sospeso Alessandro Iuliano, giovane arbitro, fino al 2024 solo per aver pubblicato alcuni video su Tik Tok Dei video pubblicati su Tik Tok dove commenta le sue partite e da consigli sul ruolo. É bastato questo per Alessandro Iuliano, arbitro della sezione AIA di Mestre per essere sospeso fino al 2024. Une decisione molto dura per il giovane fischiatto, che commenta così a Gazzetta.it: «Oggi sono seguito da 180mila utenti su TikTok e da 26mila su Instagram. Ricevo molti messaggi, i ragazzi sono curiosi di conoscere il mio percorso e vogliono delucidazioni rispetto a quanto, magari, è accaduto nell’ultima giornata di Serie A. Non contesto la decisione, perché c’è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) La sezione di Mestre delha sospeso Alessandro Iuliano,alsolo per aver pubblicato alcunisu Tik Tok Deipubblicati su Tik Tok dove commenta le sue partite e da consigli sul ruolo. É bastato questo per Alessandro Iuliano,della sezione AIA di Mestre per essere sospesoal. Une decisione molto dura per ilfischiatto, che commenta così a Gazzetta.it: «Oggi sono seguito da 180mila utenti su TikTok e da 26mila su Instagram. Ricevo molti messaggi, i ragazzi sono curiosi di conoscere il mio percorso e vogliono delucidazioni rispetto a quanto, magari, è accaduto nell’ultima giornata di Serie A. Non contesto la decisione, perché c’è ...

