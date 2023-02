Possanzini, il ritorno a Benevento è ancora più amaro: scatta l’esonero (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon bastava la sconfitta. A rendere ancora più amaro il ritorno di Davide Possanzini a Benevento ci ha pensato il presidente Massimo Cellino. Dopo il ko di sabato contro i giallorossi di Roberto Stellone, il presidente del Brescia ha infatti deciso di operare l’ennesimo ribaltone stagione. A farne le spese l’ex vice di Roberto De Zerbi nel Sannio. Il numero uno della Leonessa ha ordinato un altro cambio in panchina, dando il benservito a Possanzini, promosso solo due settimane fa dalla formazione Primavera. Decisive le sconfitte di misura con Modena e Benevento, due passi falsi che hanno convinto Cellino ad affidarsi a Daniele Gastaldello, già collaboratore del Brescia in stagione. L’ex difensore dirigerà oggi il suo primo allenamento, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNon bastava la sconfitta. A renderepiùildi Davideci ha pensato il presidente Massimo Cellino. Dopo il ko di sabato contro i giallorossi di Roberto Stellone, il presidente del Brescia ha infatti deciso di operare l’ennesimo ribaltone stagione. A farne le spese l’ex vice di Roberto De Zerbi nel Sannio. Il numero uno della Leonessa ha ordinato un altro cambio in panchina, dando il benservito a, promosso solo due settimane fa dalla formazione Primavera. Decisive le sconfitte di misura con Modena e, due passi falsi che hanno convinto Cellino ad affidarsi a Daniele Gastaldello, già collaboratore del Brescia in stagione. L’ex difensore dirigerà oggi il suo primo allenamento, ...

