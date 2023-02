Porto, i numeri dell’avversario dell’Inter in Champions: imbattuto da 22 gare, è la bestia nera delle italiane (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non si può dire che l’Inter sia stato sfortunato nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, specialmente perché essendo nella fascia delle seconde classificate avrebbe potute pescare avversarie ben più blasonate. Tuttavia non bisognerà sottovalutare per nessuna ragione il Porto, che non ha vinto il suo girone per caso, ha grande esperienza a livello europeo e sta vivendo un ottimo periodo di forma. imbattuto da 22 gare, ha sempre vinto (ad eccezione di uno 0-0) dopo la sosta per i Mondiali ed ha riscattato un avvio di stagione complicato riportandosi alle calcagna del Benfica. Grazie a questa striscia di risultati, infatti, la squadra di Conceicao ha accorciato le distanze dalla capolista, distante ora solo due punti (ma con una partita in meno). Inoltre, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Non si può dire che l’Inter sia stato sfortunato nel sorteggio degli ottavi di finale diLeague 2022/2023, specialmente perché essendo nella fasciaseconde classificate avrebbe potute pescare avversarie ben più blasonate. Tuttavia non bisognerà sottovalutare per nessuna ragione il, che non ha vinto il suo girone per caso, ha grande esperienza a livello europeo e sta vivendo un ottimo periodo di forma.da 22, ha sempre vinto (ad eccezione di uno 0-0) dopo la sosta per i Mondiali ed ha riscattato un avvio di stagione complicato riportandosi alle calcagna del Benfica. Grazie a questa striscia di risultati, infatti, la squadra di Conceicao ha accorciato le distanze dalla capolista, distante ora solo due punti (ma con una partita in meno). Inoltre, il ...

