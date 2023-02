Pontassieve | dà fuoco al suo appartamento | arrestato Intossicato un anziano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L'autore del gesto, un uomo con problemi psichici, è stato messo agli arresti domiciliari in una struttura assistenziale

L’autore del gesto, un uomo con problemi psichici, è stato messo agli arresti domiciliari in una struttura assistenziale ...Arrestato per aver dato fuoco alla sua abitazione. Nel tardo pomeriggio di sabato 18 febbraio, i Carabinieri hanno arrestato un 49enne di Pontassieve per incendio aggravato. L'uomo, invalido e già da ...